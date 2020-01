Brân yn Drachten nei alle gedachten oanstutsen; plysje siket tsjûgen

In opmerksume buorfrou hat moandeitenacht foarkommen dat it hûs fan har buorlju ôfbrânde. De bewenster fan it Skuttersfjild yn Drachten hearde it brânalarm ôfgean. Se seach fjoer yn it hûs fan de buorlju, dêr't op dat momint net ien thús wie. De plysje hâldt rekken mei brânstifting en is dêrom op 'e syk nei tsjûgen.