Gemeente Amelân moat fierder sûnder kolleezje: twa wethâlders stappe op

De opposysje trune al langer oan op it opstappen fan de PvdA-wethâlder, nei't begjin jannewaris riedslid Irma Marinus fan deselde partij it fertrouwen yn har efterban opsei en út de koälysje stapte, mar wol har sit yn de ried behold. Dêrmei ferlear de koälysje syn mearderheid yn de ried.

'Tegenwerken om het tegenwerken'

Faber stapt op om't er neffens him net mear genôch stipe foar him is as wethâlder. "Er is al langere tijd een belangenspel gaande dat 'tegenwerkt om het tegenwerken'. Het belang van Ameland staat daarbij niet voorop", seit de wethâlder fan AmelandEén.

Riedslid Han van Heerde fan de opposysjepartij Ameland '82 seit bliid te wêzen dat der no in nije koälysje komme kin. Beide wethâlders bliuwe noch tritich dagen oan, om rinnende saken ôf te meitsjen.

De riedsgearkomste wie de earste fan de nije boargemaster Leo Pieter Stoel. Hy waard op 16 jannewaris ynstallearre.