FNP's wolle grut fiskevenemint binnen angelje foar noardeasten provinsje

De fraksjes wolle ûndersykje oft it helber is. Neffens harren hat de regio Noardeast-Fryslân ideale fearten mei swiet wetter en in poerbêste fiskstân. In grut fiskevenemint kin in soad leafhawwers nei de streek ta lûke, tinke de FNP-fraksjes.

"In geweldige kâns om de rekreaasje en toerisme-sektor in slinger te jaan. De minsken komme net allinnich te fiskjen mar moatte ek drinke, ite, sliepe en komme faaks nochris werom," jout fraksjefoarsitter Bert Koonstra fan FNP Noardeast-Fryslân oan.