Benefytaksje Harmen en Sytze Brouwer bringt goed 30.000 euro op foar Australië

De aksje waard it ôfrûne wykein hâlden op It Hearrenfean mei in ferlotting, in feiling en in benefytkonsert. Ferneamde sporters as Sven Kramer, Jesper Hospes en Jutta Leerdam wurken mei oan de aksje en der wiene optredens fan ûnder oare Vangrail, Alice Springs en Murk.

Neffens de bruorren Brouwer, bekend fan it skûtsjesilen, streamt it jild noch altyd binnen en se binne tige wiis mei de opbringst: "We hiene noait tinke kinnen dat it sa'n sukses wurde soe. Allegear hartstikke bedankt."

De opbringst giet nei twa frijwilligersorganisaasjes yn Australië dy't harren ynsette foar de troch brannen troffen bisten en minsken yn it lân: Wires en it Gippsland Emergency Relief Fund. Sytze en Harmen Brouwer sille besykje it jild dêr persoanlik te krijen.