Caravan stellen by wenweinterrein Snits: "Zelfs de urn van oma is weg"

Romana van der Land is allinnichsteand en wennet tegearre mei har soantsje fan trije jier âld. Sy wenne krekt in pear moanne permanint yn de caravan, mar sy slepte dit wykein by har âlden op it wenweinterrein, net fier fan it it Zuidersportpark. En doe die ynienen bliken dat de caravan fuort wie.

"Voor mij is het mijn huis"

Romana: "Voor mij is het mijn huis. Al mijn bezittingen zaten er ook in. De urn van mijn oma, alles van mijn zoontje zoals zijn foto's. Al onze kleding. Echt álles. Ik ben in principe ridder te voet nu. Ik heb niks. Dat is heel erg schrikken. Ik heb meteen de politie gebeld en we zijn ook meteen gaan kijken naar camerabeelden. Tot dusver is er nog niets uit gekomen."