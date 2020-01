Sjongster Elske DeWall sjocht werom op Dancing on Ice

Elske DeWall: "Ik bin oan it neigenietsjen. It is sa'n achtbaan dêr't je yn komme. It is lichaamlik it swierste wat ik oait dien haw. Miskien ek wol mentaal. It leit sa fier by my wei. Ik bin sjongster en ik beweech wol, mar om sa op folwoeksen âldens wat nijs oan te learen. Ik tocht ik kin wol ride, ik haw wol gefoel foar ritme. Mar op it iis docht bliken dat ik altyd oars is."

Traine, traine, traine

It wie benammen traine, traine, traine. "Wy binne healwei oktober úteinset mei trainen, oant no. Dus dat is hast fjouwer moanne. De earste show wie yn desimber. Mar benammen yn de twadde moanne murk ik dat myn lichem wol op wie. Sân dagen yn de wike en seis oeren op in dei traine, dat hakt der wol yn."

It is ek wol wer goed dat it ôfrûn is, seit de sjongster. "Ik kaam tichter by de finale, dus dêr wurke ik ek hieltyd mear nei ta. Mar it is sa spannend. Ik stie mei 'knikkende knieën' dêr, en je hawwe dy skonken wol nedich. Je binne alle dagen dwaande. Myn lêste frije dei wie op 1 jannewaris. Dus it is no ek wol wer goed dat is ôfrûn is."