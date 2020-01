Ek yn Fryslân omtinken foar ynternasjonale Holocaust-betinking

Van Tuinen jout oan dat der yn Gytsjerk hielendal net in Joadske mienskip wie. "It ferhaal giet sels dat Franz it iennige holocaust-slachtoffer fan de Trynwâlden is. Dochs wiene der wol in soad Joaske ûnderdûkers." Yn maaie 1942 moasten Joadske minsken in Joadestjer op de klean sjen litte. "Dat moast der fan Franz perfoarst op naaid wurde. Dat woe hy sels, hy wie der grutsk op. It foarseach him fan in identiteit."

Op 'en doer kaam de plysje by Olijnsma en Wagner oan de doar. "Wy moatte dy oppakke, seinen sy. Ik soe ûnderdûke as ik dy wie. De plysjemannen warskôgen him. Mar Franz sei: dat doch ik net. Ik rin der net foar wei. Op in dei moast de plysje Franz echt helje. Sels doe hawwe sy noch tsjin him oanpraat, mar hy woe net flechtsje." Wagner waard meinommen en is op 30 septimber 1942 fermoarde yn Auschwitz.