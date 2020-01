Alvestêdetocht op de Weissensee is 'Wedstriid fan de Wike'

200 kilometer lang ride oer natueriis. Yn Fryslân hawwe we it al in skoft net dwaan kinnen, mar it bart alle jierren wol yn Eastenryk. De maratontoppers sille woansdei op jacht nei de oerwinning yn de Alternative Alvestêdetocht. "En 200 kilometer, dat is wol wat oars as wat de maratonriders gewoanwei ride. Dat hat wol ynfloed op de koers", fertelt sportferslachjouwer Andor Faber.

Fryske favoriten binne der fansels ek. "De grutte fraach is wa't op dit stuit Manon Kamminga tsjinhâlde kin. Se wûn alle trije wedstriden op de Weissensee oant no ta en dêrmei is sy ek de topfavoryt foar de Alternative Alvestêdetocht. By de manlju binne der meardere kânshawwers, wêrûnder Jouke Hoogeveen."

De Alternative Alvestêdetocht is woansdei te folgjen op de radio. Letter is der yn Fryslân Hjoed, op ynternet en yn de app in gearfetting te sjen.