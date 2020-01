Sportcast: "Henk de Jong nimt Doke Schmidt yn beskerming"

Ferslachjouwer Geert van Tuinen wit te melden dat Doke Schmidt freed tsjin NEC 'gewoan' wer yn de basis stiet by Cambuur. "Dêr ha ik it mei Henk de Jong oer hân. Henk sei: 'Stel dat it freed misgien wie mei Doke, hie ik him it hiele seizoen kwyt west, want hy wie fan it fjild ôfblaasd troch it publyk." Hy hat him yn beskerming naam en dêr falt wol wat foar te sizzen." In wike earder waard Schmidt al nei in healoere wiksele tsjin TOP Oss, om't er in flater makke mei in tsjingoal as gefolch.

Calvin Mac-Intosch stie tsjin Jong FC Utrecht rjochterferdigener, mar ferslachjouwer Andor Faber seach dat Mac-Intosch it dreech hie: "Dy waard gigantysk ôftroeve op snelheid troch dy Eros Maddy fan Jong FC Utrecht." Van Tuinen: "Hy hat him foarby flitsen heard, mar him net sjoen."