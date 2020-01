Waadhoeke wol doarpen en wiken stypje om leefberens te ferbetterjen

Neffens de gemeente rint it projekt útien fan bygelyks it opsetten fan in eigen soarchkoöperaasje oant in simpel boartersguodkastke om boartersguod te ruiljen. De gemeente hat dêrby in stypjende rol. Partijen yn doarpen en wiken dy't in grut of lyts sosjaal fraachstik hawwe, kinne terjocht by de projektlieder 'Sociale Inclusie Agenda' fan de gemeente.