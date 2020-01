Wike fan de Brexit: "It is it swurd fan Damocles"

Freed 31 jannewaris is seker gjin feestdei, fynt Annette Plantinga fan de kiltwinkel Carrynette yn Ljouwert. "Ik bin der wat minder bliid mei. It soarget foar ûnwisse tiden foar de merk. It jout in soad ûndúdlikheid en dy teneur fielst ek op de beurzen yn Skotlân, dêr't wy koartlyn west hat. Minsken lûke har it hier út de holle mei de fraach: wat moatte wy no?"

Wat de gefolgen wurde sille, is noch altyd ôfwachtsjen. Plantinga: "Wy moatte rekken hâlde mei hegere ynfierrjochten. Dat kin wol oprinne oant 17 prosint ekstra op de priis." Mar it kin ek ekstra klandyzje opsmite, hopet Annette.

Swurd fan Damocles

Op de geroften dat de Skotten ûnôfhinklik wurde wolle en har wer oanslute wolle by de EU, reageart Plantinga posityf. "Dat soe moai wêze. Dan kinne wy streekrjocht ôfreizgje nei Skotlân. Dat is wol sa praktysk." Oant dy tiid is it ôfwachtsjen. Plantinga: "It is it swurd fan Damocles, better kin ik it net sizze."