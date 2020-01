Omkeard aksjefiere yn Bitgummole: basisskoalle set krekt doarren iepen

Neffens direkteur Tim Zasburg snijt it entûsjasme foar it berop fan learkrêften de ôfrûne moannen bot ûnder troch it konstante aksjefieren foar mear jild en in legere wurkdruk. Dêrtroch liket der neffens him altyd gedoch te wêzen yn de ûnderwiiswrâld. Dat soe minsken tsjinhâlde kinne om foar it fak te kiezen.

"Daarom zetten we juist de deur open, iedereen is welkom om te komen kijken", fertelt direkteur Tim Zasburg. "We kunnen meer handjes in de klas gebruiken en willen zo op een laagdrempelige manier laten zien hoe mooi en dankbaar ons beroep is. Bij de actie gaat het steeds over geld, maar daar draait het niet alleen om, we willen de werkdruk verlichten. Nu kunnen ouders en anderen kijken en helpen."

Neffens de ûnderwiis-assistinte is it moai om op in skoalle te wurkjen. "It is leuk om bern wat te learen en krijst in soad werom. We ha in soad soarchbern op skoalle en kinne wol help brûke."