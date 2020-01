It nije alvetal fan Flylân, sil it se slagje om ris te skoaren?

Heida is al 44 jier, wennet yn Harns en is treinmasinist. Foarhinne hat er twa jier trainer west fan De Wâlde en dêrfoar wie er assistint-trainer by de Zeerobben út Harns. Op Facebook seach er foarbykommen dat VSV '31 op Flylân in trainer socht. En dat like him wol wat.

Ofrûne wykein wie it syn debút as trainer by VSV. Op it programma stie VV Lemmer, dy't op dit stuit tredde stean yn de kompetysje. Dat makket Heida neat út. "Daar kieke we helemaal niet naar. Ik kijk alleen naar onszelf. En de jongens moeten plezier hebben hé. Daar gaat het eerst om."