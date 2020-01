Kamminga hellet tredde oerwinning op Weissensee

Tongersdei wûn Kamminga ek al de earste Grand Prix-wedstriid, nei't Marijke Groenewoud in reade kaart krige en út de útslach skrast waard. It is al mei al de tredde oerwinning fan Kamminga op it Eastenrykse iis. Sneon wie se de rapste by it Iepen NK op natoeriis.