Bantegea klear foar strange winter: "It hat al fierstente lang duorre"

Sûnt 15 jier hat Bantegea in nij gebou by de iisbaan stean. Dizze akkommodaasje wurdt troch meardere klups brûkt. Sa oefenet bygelyks de toanielferiening yn it gebou en wurdt it dochs noch brûkt. Want al in pear jier op rige is de iisbaan mar in hantsjefol dagen iepen west. Yn Bantegea stean se dan ek te springen om in kâlde winter.

Jelle Wesselius is iismaster en makket him noch gjin echte soargen oer de takomst fan de iisbaan: "Wy ha wol faker sokke lange perioades hân dat it net sa kâld waard. It is net hielendal nij, mar dy ekstremen sille wol hieltyd grutter wurde. Mar as it der dan yn batst, dan kinst ek sa wol wer fjouwer wike 20 centimeter iis op de iisbaan ha."