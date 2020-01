Nije Skylger tsiismakkerij goed foar greidefûgels

Boeren brûke it ekstra jild om minimaal 20 prosint fan de greiden fûgelfreonlik yn te rjochtsjen en te behearen foar greidefûgels. Yn de Skylger polder dogge greidefûgels it relatyf better as op de fêste wâl al rint hjir ek it tal briedende ljippen hurd werom.

Foar strânljippen is it lykwols in hiel wichtich gebiet, seit direkteur Fred Wouters fan Vogelbescherming Nederland dy't ek by de iepening wie. "Het is één van de belangrijkste gebieden ter wereld voor deze soort."

Der briede sa'n tûzen spantsjes strânljippen yn de polder. De fûgelbeskerming hat mei it projekt Polderpracht yntinsyf belutsen west by de ûntwikling fan it hiele konsept.