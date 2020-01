UPDATE: Konifeare-brânstichters yn Drachten binne 13 en 14 jier

De plysje hat sneintejûn twa jonges fan 13 en 14 jier op 'e died betrape doe't se op de Fabryksleane yn harren wenplak Drachten konifearen yn de brân stutsen. In plysjeman hie him ferstoppe yn in konifearehage doe't de beide jonges besochten om de hage yn de brân te stekken. De beide fertochten sitte noch fêst.