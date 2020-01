Kuorbal League: striid om de play-off plakken leit wer iepen

Yn Koog aan de Zaan stie it yn it skoft 13-13. Yn de twadde helte rûn KZ út nei 22-18, mar LDODK kaam yn de lêste minuut werom ta 27-26. Jordi Pasma bepaalde nammens KZ de einstân op 28-26.

Troch it ferlies dielt LDODK no it twadde plak mei PKC, en is it ferskil mei KZ en Fortuna noch mar twa punten. Neffens LDODK-spylster Diana van der Vorst is der gjin sprake fan paniek, mar de kommende wiken sille De Gordyksters fol oan de bak moatte.