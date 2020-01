Suzanne Schulting rydt oppermachtich nei goud op EK: "Dit is echt sick!"

Der stiet gjin maat op de 22-jierrige Schulting. Se stie yn totaal 13 kear oan de start op dit EK, en se wûn al har races mei oermacht.

Sneon pakte se it goud op de 1500 en de 500 meter. Snein waard se earste op de 1000 meter.

"Dit is echt sick"

Schulting reagearre nei ôfrin fan de wedstriid by de NOS. "Dit is echt top. Gewoon in drie afstanden drie keer goud. Ik vind het echt sick!" sei se.

Foarich jier waard Schulting ek al Europeesk kampioen, dat wie doe yn Dordrecht.

Sjoch hjirûnder nei de reaksje fan Rianne de Vries, dy't mei de relayploech in gouden medalje helle.