Peter van der Voort út Boksum nei Earste Keamer foar D66

Van der Voort is dokter en hat yn de jierren 90 as yntinsivist yn it MCL yn Ljouwert wurke. Ein ferline jier is hy ôfdielingshaad wurden fan de intensive care fan it UMCG yn Grins.

Yn 2019 wie Van der Voort kandidaat foar D66 by de ferkiezings foar de Earste Keamer.

Alexandra van Huffelen wurdt mei Hans Vijlbrief it nije steatssekretarisduo op Finânsjes. Se nimme it wurk fan de opstapte Menno Snel oer.