LIVEBLOG: EK Shorttrack mei topfavoryt Suzanne Schulting

It wie in topdei sneon foar Suzanne Schulting. Sjoch hjir werom nei it ynterview mei Schulting.

Schulting wûn twa kear goud en hat dêrmei al de helte fan it maksimaal oantal punten pakt. Se kin de titel noch wol fuortjaan, mar de kâns is wol hiel lyts. Dit is no de stân:

As Schulting de 1000 meter wint, is se al wis fan de allround-titel. By sulver eins ek al, mar formeel noch net. Se moat dan allinnich de Superfinale útride. Allinnich as se in penalty tsjin krijt, krijt se gjin punten dan. Mar goed, dit is allegear teoretysk, de kâns dat se foar de twadde kear Europeesk kampioen wurdt, is hiel grut.