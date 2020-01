Grutte kraan takelet frachtwein út Skylger haven

Hoe't de frachtwein earder dy dei yn it wetter rekke is, is net bekend. Neffens tsjûgen soe de frachtwein mei pún fan in frachtboat ôfgliden wêze. Der soe gjinien yn de frachtauto sitten hawwe doe't dy yn it wetter telâne kaam.

De grutte kraan is spesjaal mei de lêste boat nei it eilân helle foar it bergingswurk. De frachtwein wurdt nei alle gedachten nei de wurkhaven sleept.