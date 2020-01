Aris Ljouwert makket gjin kâns op besite by Feyenoord Rotterdam

Al nei it earste kwart seagen de Ljouwerters tsjin in efterstân oan: 11-9. Dêrnei rekken de Rotterdamske skutters op stoom en dat tempo koe Aris net byhâlde. By it skoft stie der foar de Fryske ploech dan ek in grutte efterstân op it boerd: 35-20.

Nei it skoft rekken de Ljouwerters yn it tredde kwart de oerwinning definityf út it sicht. De Rotterdammers rûnen út ta 55-32. Yn it fjirde kwart waard de efterstân noch slimmer. Aris gie úteinlik mei 73-43 ûnderút.