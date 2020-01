VC Snits yn fiif sets ûnderút tsjin Eurosped

De Fryske froulju kamen yn de earste set nea echt yn de problemen. Dy set gie dan ek frij ienfâldich mei 20-25 nei Snits. Yn de twadde set hie Snits mei 10-14 al gau wer in foarsprong te pakken, mar de Oeriselse ploech kaam wer werom ta 16-16. Dêrnei rûn de thúsploech út ta 24-21 en krigen se trije setpunten. It slagge Snits om twa dêrfan te oerlibjen, mar it tredde setpunt wie raak foar Eurosped: 25-23.

Ek yn de tredde set wiene beide ploegen oan inoar weage. Oant 'e mei 20-20 gie it lykop, mar yn de beslissende faze die Snits it krekt wat better: 22-25. Yn de fjirde set rûn Eurosped út ta 21-17, mar Snits toande fearkrêft en kaam werom ta 21-21. De enerzjy like doe lykwols op, want de set gie mei 25-21 noch nei de thúsploech.

Beslissende set

Yn de lêste en beslissende set kaam de Fryske ploech op in 6-4 efterstân. Dy waard lykwols omset yn in 8-10 foarsprong, wêrnei't Eurosped mei 12-10 wer de lieding naam. Dy klap kaam VC Snits net wer te boppe. De Friezinnen pakten gjin punt mear en dus gie de fiifde set mei 15-10 nei de ploech út Vroomshoop.