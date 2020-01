Hearrenfean - AZ wie in "drege wedstriid"

It wie in drege wedstriid, fûn ek trainer Johnny Jansen. "De eerste helft wil je lekker meevoetballen, maar dan zijn we weer heel snel de bal kwijt." De ploech kaam nea echt yn it spul, wêrtroch't it foar Hearrenfean fielde as in drege pot. Benammen it rappe balferlies fan Hearrenfean, wie frustrearjend, om't de ploech dêrtroch hieltyd efter de feiten oanrûn. "We kregen er geen grip op", ferklearret ferdediger Sven Botman.

Yn de 35ste minút kaam AZ op foarsprong, mei troch in mislearre omhaal fan Botman. "Het zag er heel ongelukkig uit", jout ek Jansen ta. "Het is een leermoment", sjocht Botman sels werom. "Uiteindelijk moet ik die bal gewoon over de achterlijn koppen, en het makkelijk houden."