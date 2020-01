LDODK fersommet mei ferlies om kopposysje werom te pakken

De Fryske ploech, dy't net beskikke koe oer de blessearre Julian Frieswijk en de sike Friso Boode seach nei tweintich minuten tsjin in efterstân oan: 10-8. Fia ûnder mear Marjolein Kroon, Marloes Frieswijk en Erwin Zwart kaam de ploech by it skoft úteinlik werom ta 13-13.

Yn de twadde helte rekke de ploech fan De Gordyk de kontrôle oer de wedstriid kwyt. Mei noch acht minuten te gean stie it 23-19. LDODK kaam noch wol in bytsje werom, mar it wie net genôch foar in oerwinning: 28-26.