Ithzak de Laat: “Dit was individueel mijn hoogtepunt”

De Laat waard wol de kening fan de B-finales neamd. Dat hy no dan syn earste ynternasjonale medaljes pakt, fielt miskien wol as in trochbraak. "Nou, ik het niet echt als een druk die van mijn schouders valt. Wat mij betreft begint het nu pas. Het is voor mij een fijne bevestiging. Het was iets wat knaagde, dus dit geeft wel een stukje rust. Iets waar ik nu op door kan bouwen. Op de trainingen wist ik al dat het goed ging, nu moest het nog tijdens de wedstrijden gebeuren."

'Stride foar brûns'

De Laat waard twadde op de 1500 en fjirde op de 500 meter. Nei twa fan de fjouwer ôfstannen stiet hy no tredde efter de broerkes Liu. "Ik vind de 1000 meter wel altijd de lastigste afstand, maar de 3000 meter is wel weer fijn. Ik sta nu op brons en daar wil voor blijven strijden."

Foaral de wize wêrop De Laat ried wie opfallend. Bûnscoach Jeroen Otter neamde it "brutaler ride". Dat fynt De Laat ek. "Ik heb in ieder geval niet afwachtend gereden. Misschien is het wel brutaler inderdaad. Niet te veel bezig zijn met wat anderen doen. En dat betaalt zich nu uit. Nu moeten de concurrenten maar eens kijken of ze goed genoeg zijn om mij voorbij te gaan. Ik ben fysiek goed, rijd goed en dat laatste stukje moest er nog even uitkomen."