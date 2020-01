Suzanne Schulting: “Beter dan dit kan het niet gaan”

Schulting makke hjoed in soad yndruk. Mei har prestaasjes, mar ek mei de wize wêrop. Dat se de 500 meter wûn, makke op harsels noch de measte yndruk. "De complete wereldtop staat hier aan de start. Dat je dan met een gouden medaille naar huis mag gaan, is natuurlijk top."

'Better as ea'

Neffens Schulting is se mominteel better as ea. "Dat ben ik ja. De 500 meter winnen en zo'n versnelling op de 1500 meter dat was me vorig jaar niet gelukt."

Schulting hat nei de earste twa ôfstannen in 100 prosint skoare en al 50 prosint fan de punten binnenhelle. Se domineart. "Ik ben vooral ontzettend blij dat alles goed valt. Dat is goed rijd, eerste sta en win. Wat de rest van het veld dan vind dat maakt me niet zo veel uit. Ik wil gewoon het allerbeste gevoel van de wereld hebben en dat heb ik vandaag. Dus dat is lekker."