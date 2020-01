Ljouwert makket him op foar fjoerspektakel

De Frânsen hawwe in pear moanne lyn yn Ljouwert west om ynspiraasje op te dwaan en hawwe fan alles spesjaal foar Ljouwert betocht. "We bouwe hjir in tsjerke en we hingje in grut ljocht foar de toer", sa fertelt Christophe Bricheteau fan Compagnie Carabosse. Hy wol de minsken in "zen" gefoel jaan. "Dat eltsenien it fjoer yn himsels wer fielt. Der is gjin libben sûnder fjoer."

De sjo is fan tongersdei 30 jannewaris oant 'e mei sneon 1 febrewaris te sjen tusken seis en tsien oere jûns. Alle jûnen wurde der sa'n 30.000 minksen ferwachte. De winkels meie op alle dagen oant 22.00 oere iepen wêze. De organisaasje advisearret om mei it iepenbier ferfier te kommen.