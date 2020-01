ONS Snits pakt wichtige winst nei bysûnder earbetoan oan De Wagt

ONS Snits

Foarôfgeand oan de wedstriid tusken ONS Snits en FC Lisse waard der earst wiidweidich stilstien by it ferstjerren fan de eardere ONS-spiler en -trainer Chris de Wagt. De flaggen by it sportpark wiene hjirfoar ek healstôk hongen.

De wedstriid koe nei dit yndrukwekkende momint los. It duorre in heal oere foar't de stân by de wedstriid yn beweging kaam. Dat barde mei in doelpunt fan Genridge Prijor: 1-0. Dit wie ek de stân by rêst.

Yn de twadde helte koe ONS de foarsprong fierder útwreidzje, nei't Denzel Prijor mei in streek yn de linkerboppehoeke de thúsploech op 2-0 sette. Lisse makke de wedstriid yn de 83ste minút lykwols wer spannend, nei't Boyd Stevens út in frije traap de oanslutingstreffer meitsje koe. Mar net lang dêrnei makke Genridge Prijor fan ôfstân de 3-1, Davey Lohman makke fuort dêrnei noch de 4-1 en sette dêrmei de einstân op it skoareboerd.

Hjirmei hat ONS Snits de twadde oerwinning fan dit seizoen pakt, en binne se foarearst fan it lêste plak ôf.