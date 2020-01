Letitia de Jong op roazen by NK sprint nei oerwinningen op 500 en 1000 meter

De Jong wint 500 meter, Kok twadde

Op de 500 meter wie De Jong mei 37,92 de ienige dy't ûnder de 38 sekonden bleau. Dêrmei wie se goed twa tsiende (0,21) rapper as Femke Kok fan Nij Beets, dy't twadde waard. Janine Smit fan It Hearrenfean en Sanneke de Neeling dielden mei 38,29 it tredde plak.

Ek 1000 meter foar De Jong

Op de twadde ôfstân fan de dei wie De Jong mei 1.14,75 ek de fluchste. Jorien ter Mors ried 1.15,07 en klom dêrtroch nei it twadde plak yn it klassemint. Yn in direkt duel wie Wüst (1.15,33) in stik rapper as de 19-jierige Kok (1.16,21). Hjirtroch sakke Kok nei it fiifde plak yn it klassemint.

Klassemint

De Jong hat no in foarsprong fan 0,67 sekonde op de 500 meter fan snein. Ireen Wüst, dy't it NK sprint rydt as training foar it WK ôfstannen, stiet dield tredde tegearre mei Sanneke de Neeling. Kok komt dêr op it fiifde plak krekt efter.

WK Sprint

De winneres fan it NK sprint pleatst har foar it WK sprint, ein febrewaris yn it Noorske Hamar. De Jong en Jutta Leerdam binne al wis fan in startbewiis. As De Jong de titel op Thialf pakt, dan giet it ticket nei de nûmer twa. Leerdam stiet dit wykein net oan de start op it NK.