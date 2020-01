Hurdfytser Hooghiemster: "Ik moat earst myn kwaliteit fan libben werom krije"

Nei omstannichheden giet it goed mei Hooghiemster. "Ik sprek myn talen wol, mar Spaansk is wol lestich. Ik bin bliid dat ik wer mei de susters Frysk prate kin", fertelt hy.

De hurdfytser út Snits krige op 8 jannewaris in ûngelok by in training op it Spaanske eilân. "Yn de ôfdaling fan in reedlik smelle beklimming bin ik yn in bocht by in auto opflein", fertelt er.

Hooghiemster hie slachierbliedingen wêrtroch't it 'kantje boord' wie foar de hurdfytser. Hy bruts dêrneist syn nekke en ferskate ribben, hat op meardere plakken syn heup brutsen en krijt hûdtransplantaasjes oan de skonken.

"Myn fuotten bewege noch, mar in dwerslesy wie ticht yn de buert", fertelt Hooghiemster. "Ik bin bliid dat it dochs goed liket. Foar my is it no it belangrykste dat ik wer gewoan rinne kin en dat ik de mobiliteit krij dy't je nedich hawwe om gewoan te funksjonearjen."