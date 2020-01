LIVEBLOG: EK Shorttrack mei topfavoryt Suzanne Schulting

Yn dit liveblog hâlde we alles by wat oer it Europeesk kampioenskip shorttrack yn Hongarije te melden is. We sjogge hoe't Suzanne Schulting it docht. Wurdt se krekt as ferline jier Europeesk kampioen? En wat dogge Ithzak de Laat en Daan Breeuwsma?

Suzanne Schulting rydt sneon de 1500 en 500 meter;

De Laat en Breeuwsma ride de 1500 en 500 meter;

Oan de ein fan de dei de relay heale finales mei Schulting, Rianne de Vries, Breeuwsma, De Laat, Sven Roes en/of Dennis Visser.