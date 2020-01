Willy Broekstra makke boek oer kanker: "Ik ha mazzel hân"

Fan it earste berjocht dat der wat mis wie, fia de gemo's, de stamseldonaasje fan broer Theo, it meilibjen fan famylje en freonen, oant it better wurden. De titel fan it boek ûntliende se oan in opmerking fan beppesizzer Sara.

Om't de stamseltransplantaasje goed oanslacht, giet it mei Willy Broekstra stadichoan better. Mar dan kriget it famyljeferhaal dochs noch in dramatyske draai. Har man Gerrit kriget in fatale diagnoaze: longkanker.

Se hie alles foar har begraffenis al op papier set. "Fan de kleur fan de kiste oant de foering fan de kiste." Mar sa seit se: "Je hawwe mazzel of pech, je rêde it of je rêde it net. Der falt net tsjin te fjochtsjen, it oerkomt je. Ik ha mazzel hân."

Broer Theo woe fuort helpe, hy hat der net ien tel oer prakkesearre. "As myn earm ha moatst, krijst myn earm. As ik dy helpe kin, dan help ik dy."