Omrop TIP: De Domela Passy fan Meindert Talma

Foar filmmakker Herman Zeilstra is dizze Fryslân DOK in bysûnder ferhaal: "Tweintich jier lyn makke ik myn earste Fryslân DOK oer Meindert Talma. Ik woe yn earste ynstânsje in doku oer de Fryske roots fan Jiskefet meitsje. As jonge wylde tinker fûn ik de humor en it frije absurdisme fan Jiskefet yn dy tiid (en no noch) geweldich. Geart de Vries, doe noch einredakteur fan Fryslân DOK, stjoerde my op in wat Frysker ûnderwerp ôf. Want Geart tocht: 'dizze sletten jonge baas en soan fan in dûmny kin wol wat mei Meindert Talma, of net?'"