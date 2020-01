It werombringen fan Joadske bern giet stadich, mar wol foarút

Dreech sykjen

It werombringen fan de Joadske bern giet stadich. Ferskate faktoaren meitsje it in drege syktocht. Faak is net dúdlik hoe't de Joadske bern krekt nei Fryslân brocht binne. It wie gefaarlik, dus it gebeurde yn it djipste geheim.

Nammen waarden net opskreaun. De bern wiene sels faak noch hiel lyts en dat betsjut dat se sels gjin oantinkens hawwe oan har reis nei Fryslân. Dat makket it sykjen dreech. Boppedat is it 75 jier lyn, en in soad minsken dy't der fan wisten, libje net mear.

Troch kontakt te lizzen tusken minsken dy't reagearre hawwe, wurde der hieltyd mear puzelstikjes ynformaasje mei elkoar ferbûn. Ek troch kontakten mei it bûtenlân hopet it researchteam Joadske bern werom te finen. In protte minsken binne nei de oarloch ferhuze nei Israël of Amearika.