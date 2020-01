De man is troch ûnbekende oarsaak fan syn brommer fallen. Der wiene gjin oaren belutsen by it ûngelok.

It ûngelok barde krekt nei middernacht op de N384 yn Tsjummearum. It slachtoffer is oerbrocht nei it sikehûs en is dêr letter oan syn ferwûningen ferstoarn.