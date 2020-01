Nijkommers fertelle har ferhaal yn teäterfoarstelling

"We maken de voorstelling naar aanleiding van het boek 'Hoe ik talent voor het leven kreeg' van de Irakese schrijver Rodaan Al Galidi", fertelt kreatyf direkteur Vincent Wijlhuizen. De skriuwer hat njoggen jier yn in azc yn Nederlân sitten.

"Vijf acteurs, vijf muzikanten en vijftig nieuwkomers doen mee en vertellen samen het verhaal." De nijkommers fine it gesellich en wurde freonen fan elkoar. "We hebben heel veel lol."

Elk hat syn eigen ferhaal en skiednis. "Al deze nieuwkomers weten hoe het is om te vluchten en om te wonen in een azc, dat eigenlijk een dorp is. Het is niet alleen theater, maar ook met dans en muziek laten ze een groot deel van hun eigen verhaal zien."