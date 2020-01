Heale ton foar âlderein troch supermerkaksje

Fan eltse spesjale oanbieding gie tsien sinten nei it Ouderenfonds. En minsken koene har staasjejild ek donearje. Dat smiet tsientûzenen euro's op.

It Ouderenfonds organisearret mei it jild útstapkes foar âlderein. Dy kin bygelyks te farren troch de Weerribben of in dei nei It Amelân.