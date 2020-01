Bertie Rodrigues hat har kleantsjes altyd bewarre

Teesurrogaat

It ferhaal fan doktersfrou Tal Gerritsma stiet ûnder it pseudonym 'mevrouw Hendriksma' yn it boek 'Theesurrogaat voor Sneek', skreaun troch Jantje Bazuin. Dy titel ferwiist nei de koadetaal dy't de ûndergrûnske brûkte.

Hie in Joadsk bern donker hier, dan waard it yn de korrespondinsje 'koffiesurrogaat' neamd en socht men by foarkar in plak yn Limboarch. Blonde bern wiene 'theesurrogaat', sy waarden nei Fryslân brocht. Sa koene de bern yn famyljes opfongen wurde, sûnder dat se tefolle opfoelen.