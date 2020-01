Befeiligingskamera's Drachtster ortodontist te sjen op ynternet

'Beelden bijna onvindbaar'

Nei in melding fan it programma Pointer binne de kamera's yn Drachten fuort offline helle. Wim ten Hove dy't ferantwurdlik wie foar de kamera's en de wurdfiering docht foar de praktyk fynt dat it allegear wol wat tafalt: "De beelden waren te zien op een site waarvan bijna niemand het bestaan weet. Er zijn dus kennelijk mensen en bedrijven die het nodig vinden dit soort beelden op te sporen. Maar hoeveel mensen hebben nou daadwerkelijk gekeken? Ik ken er niet één."

Ten Hove is him der fan bewust dat der data beskikber wie op ynternet: "Ja, dat ben ik, want dat was een bewuste actie. Het is alleen niet de bedoeling dat vreemden mee gaan kijken." Fan in datalek is neffens him gjin sprake: "Er hangen bordjes met de mededeling dat er cameratoezicht is."

Autoriteit Persoonsgegevens

By de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tinke se dêr oars oer. In wurdfierder stelt by Pointer it folgjende: "Dit zijn helaas voorbeelden die laten zien waarom goede beveiliging van persoonsgegevens van groot belang is."

De wurdfierder seit mei klam dat fan soksoarte fan datalekken melding makke wurde moat. De produsinten fan dit soarte kamera's binne ferantwurdlik foar de privacy. Dy moatte sa ûntwurpen wurde dat persoansgegevens net útlekke kinne. De AP kin boetes útdiele. Dat is oant no ta noch net dien.