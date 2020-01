Selstraffen foar belutsenen by strjitrôf yn Wytmarsum

De man soe noch jild fan him ha moatten ha. Se hie mei him yn Wytmarsum ôfpraat. Dêr waard it slachtoffer klemset tusken twa auto's. Hy krige in mes op de kiel set en syn bûsen waarden trochsocht. Dêr waard net mear úthelle as in beurs mei wat paskes en lytsjild, en in pûdsje sjek.

Njonken dat de fjouwer fertochten allegear selstraffen krigen, moatte se it slachtoffer ek noch achthûndert euro smertejild betelje.