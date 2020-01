Cambuur-trainer De Jong: "By minút stilte foar Chris koe ik it net drûch hâlde"

Sa waard it in moaie én emosjonele jûn, dy't yn it ramt stie fan it betinken fan Chris de Wagt, dy't 19 jannewaris ferstoar. Dat makke yndruk op trainer Henk de Jong en hy typearre de wedstriid sa: "In oerwinning foar Chris de Wagt, syn famylje en Sandor van der Heide. De minút stilte wie al top, doe't de goal dy't we makken en de leafde dy't der útgong nei Sandor. En de supporters wiene geweldich. In respektfolle jûn, en sa heart it ek te wêzen."

De Jong hie op in gegeven stuit de triennen yn de eagen. "By de minút stilte seach ik nei de foto dêr't Chris en Sandor op stienen. God, jong, dan kin ik it net drûch hâlde. Dan bin ik miskien fierstente emosjoneel. Mar ik bin gewoan minske en ik bin bliid dat we it sa dien ha en dat we wûn ha."