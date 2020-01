Cambuur pakt earste trije punten fan 2020 troch oerwinning op Jong FC Utrecht

Nei in yndrukwekkende minút stilte om it ferstjerren fan âld-spiler Chris de Wagt, wie it earste skoft fan de wedstriid foaral ôftaasten. Robin Maulun krige in kâns, mar skeat de bal krekt neist de goal. Mühren knikte in kopbal neist, wylst hy bûtenspul stie. Oratmangoen skeat yn de 21e minút in bal fan grutte ôfstân op de goal, mar de keeper Joey Houweling fan Jong FC Utrecht koe de bal frij simpel tsjinhâlde.

Cambuur kaam dêrnei wat mear yn it spul en dat laat yn de 28e minút ta in goal foar Cambuur. Maulun skoarde nei in goede pass fan Jamie Jacobs. Jong FC Utrecht skeat nei 31 minuten op de goal, mar ek Sonny Stevens liet sjen dat hy wekker wie en pakte de bal. Jamie Jacobs dribbele yn de 36e minút knap de 16-meter fan Jong FC Utrecht binnen, mar kaam keeper Houweling op syn paad tsjin. De stân bleau 1-0.

Nei 40 minuten ferlear Mees Hoedemakers op it middenfjild de bal, De la Vega fan FC Utrecht wist wol ried mei dy bal en pleatste de bal yn de fiere hoeke, 1-1. Sonny Stevens koe gjin rêding mear bringe.

Flak foar rêst krigen de Ljouwerters noch in pear kânskes, mar dizze waarden net fersulvere. Yn de ekstra tiid fan de earste helte raasde it hiele stadion om in strafskop, mar skiedsrjochter Oostrom fluite foar in oertrêding dy't al earder begien wie troch in spiler fan Jong FC Utrecht. De bal fan in meter as tweintich waard troch Mühren yn de muorre trape. Dêrnei wie it ek fuort rêst.