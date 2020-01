Hieltyd mear gymsealen, biblioteken en muzykskoallen ferdwine

De gymseal fan Wytmarsum moat de doarren slute fanwege besunigingen fan de gemeente. En dit foarbyld stiet net op himsels. Anne Jochum de Vries, direkteur fan Sport Fryslân, makket him soargen oer dizze ûntwikkeling. Neffens him is de sluting fan de gymseal yn Wytmarsum in metafoar foar in folle grutter probleem.

"Wy libje yn in oare tiid as tritich jier lyn. Dat hâldt yn dat ferieningen mei moatte yn de ûntwikkeling fan dizze tiid. De leden freegje wat oars as doe en dêr sille sporferieningen har oan oanpasse moatte", seit De Vries.