In nije lesmetoade: praktykûnderwiis jaan yn de praktyk

Nettsjinsteande it hurde wurkjen is Tiersma altyd oan it sjen hoe't it ûnderwiis noch better kin en sa kaam se mei in tal oare dosinten op dit idee. "Learlingen komme by ús as se tolve jier binne en ús doel is eins om se sa min mooglik yn in lokaal te ha. Dêrom krije se praktyklessen by ús op skoalle, mar mei de teory binne se dan in stik minder serieus."

It 'beste beentje voor'

Dit is hiel oars as de bern bygelyks by ONS binnenkomme. "It is in minder feilige omjouwing. It is wat spannender. Se sette dêrom ek harren 'beste beentje voor' yn dy lessen. Wy ha wol meimakke dat in bern op skoalle sok ferfelend gedrach hie, dat der tocht waard dat hy noch net klear wie foar staazje. Mar sadree't er bûten de skoalle en yn it wurkfjild wie, waard hy hiel oars. It wurket dêrom echt goed."