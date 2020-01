Jens Odgaard is wer earste spits by SC Hearrenfean

AZ goede wedstriid

De útwedstriid tsjin AZ wûn SC Hearrenfean mei 2-4 en it wie ien fan de bêste wedstriden fan dit seizoen. "Dat was als collectief en eigenlijk in alles een hele goede wedstrijd. Daar hebben we echt een prachtig resultaat neergezet", seit Jansen. Sawol SC Hearrenfean as AZ ferlearen de earste wedstriid nei de winterstop. Hearrenfean ferlear fan Feyenoord, AZ fan Willem II.

Jansen ferwachtet dat AZ faker de bal ha sil as syn eigen ploech, mar dat hoecht net in probleem te wêzen. "AZ is samen met Ajax de best voetballende ploeg van Nederland. Wij moeten gewoon heel compact en agressief verdedigen. En als we de bal hebben, willen we echt meevoetballen en uiteindelijk moet dat tot kansen leiden. AZ zal dominant zijn, maar spelen op de counter is een kwaliteit van ons", leit Jansen út.