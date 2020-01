Ruter Hylke de Jong wol syn hynder Headline foar gjin goud kwyt

Hylke de Jong út Dokkum is sa wiis mei syn springhynder Osseweide's Headline, dat er him foar gjin goud kwyt wol. Hy hat al in bod fan in miljoen euro foar de sânjierrige rún krigen, mar hy ferkeapet him net. Ek net as der mear bean wurdt, want wa seit dat hy wer sa'n hynder fynt?