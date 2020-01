Suzanne Schulting over eerste dag EK: "Het is gewoon top"

Schulting is de topfavoriet voor de titel. Ze pakte vorig jaar ook de titel in Dordrecht en iedereen let dus op haar. Druk voelt ze niet echt, maar zenuwachtig is ze wel. "Ik ben nog steeds nerveus. Dat ben ik eigenlijk altijd. Daar is niks aan verandert. Het is net zoals mijn moeder. Maar ik gebruik het alleen maar om harder te schaatsen."

Er waren geluiden dat het ijs zwaar was om op te rijden, maar daar had Schulting geen last van. "De laatste ronde bijvoorbeeld op de 500 meter wordt het wat zwaarder. Maar dat is voor mensen zoals ik, die juist de duurbeulen zijn alleen maar gunstig. Dus ik heb daar geen problemen mee."

Schulting keek ook naar de concurrentie. Tussen de ritten lette ze goed op wat de anderen doen. Ariana Fontana lijkt haar grootste concurrent. "Dat denk ik ook. Ze reed wel goed vandaag." Valcepina viel op de 1500 meter. "Dus dat scheelt weer ja. Ik kijk ook naar Efremenkova en misschien Mascitto."