Suzanne Schulting oer earste dei EK: "Het is gewoon top"

Daan Breeuwsma seach wat op tsjin dizze dei. "Ik fyn dy freeds altyd hiel ferfelend. Kinst it noait goed dwaan, mar allinnich mar min." Breeuwsma die it lykwols goed, want hy pleatste him op alle ôfstannen. "It wie goed. Net top, mar dat hoegde noch net."

Wat kinne we sneon ferwachtsje fan Breeuwsma? "As ik it bêste út mysels helje, bin ik tefreden. Ja, nee, dat wit ik wol. Dat is klisjee. No ja, in finale soe moai wêze." By de relay liket Hongarije de grutte favoryt mei Ruslân as konkurrint. Nederlân helle freed de heale finale. "Mar wy komme hjir fansels net foar it brûns. We wolle stride mei Hongarije en Ruslân. Dat soe moai wêze."